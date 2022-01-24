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قصر الإليزيه: ماكرون سيقترح على بوتين “سبيلاً لخفض حدّة التوتر”

منذ 7 ساعات
قصر الإليزيه

قصر الإليزيه

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أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع سيعقد “خلال الأيام المقبلة سبيلاً لخفض حدّة التوتر” في الأزمة الأوكرانية.

وقالت الرئاسة الفرنسية: “نحن قلقون، ونحن أيضاً حريصون جداً على عدم خلق حالة من الغموض ومزيد من الضبابية”، مشيرة إلى أنّ اجتماعاً رباعياً بشأن أوكرانيا سيعقد الأربعاء في باريس على مستوى مستشارين دبلوماسيين يمثّلون فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا.

كان حلف شمال الأطلسي قد أعلن اليوم الإثنين أنه وضع قواته في حالة تأهب وعززها في شرق أوروبا عبر الدفع بمزيد من السفن والمقاتلات في تحرك نددت به روسيا باعتباره تصعيدا للتوتر فيما يتعلق بأوكرانيا.

يُشار إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ تتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخّل في النزاع في شرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدةً أنّها ليست طرفاً في النزاع الأوكراني.

يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أنها أمرت  عائلات الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا، وحثت مواطنيها على “التفكير في المغادرة الآن”، بسبب “التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي” ضد أوكرانيا.

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