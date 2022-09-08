قصر باكنغهام يلغي مراسم تغيير الحراسة بعد تدهور صحة الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنغهام عن إلغاء مراسم تغيير الحراسة يوم الخميس 8 سبتمبر، بعد الإعلان عن تدهور صحة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” وضعت على أبواب القصر لافتة كتب عليها: “اليوم لن تتم مراسم تغيير الحراسة”.

وأعلن الأطباء في قصر باكنغهام بعد ظهر يوم الخميس، عن تدهور طرأ على صحة الملكة إليزابيث الثانية، وتوجه جميع أبناء الملكة إلى قلعتها الاسكتلندية بالمورال.

يذكر أنه توجه الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد أنباء عن قلق الأطباء على صحتها.

وقال متحدث باسم كلارنس هاوس “سافر صاحبا السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى بالمورال”.

وأكد مصدر في قصر كينزنجتون توجه وليام إلى بالمورال.

وأعلن قصر باكنجهام اليوم أن الأطباء يشعرون بالقلق على صحة الملكة (96 عاما) وأوصوا بوضعها تحت الملاحظة الطبية.

وتعاني الملكة، وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم، مما وصفها قصر باكنجهام “بمشكلات عرضية في الحركة” منذ نهاية العام الماضي.