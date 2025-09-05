قصر بكنغهام يعلن وفاة دوقة كنت عن 92 عاما

أعلن قصر بكنغهام اليوم الجمعة وفاة دوقة كنت، وهي زوجة ابن عم الملكة الراحلة إليزابيث واشتهرت بارتباطها ببطولة ويمبلدون للتنس لفترة طويلة، عن عمر يناهز 92 عاما.

ولدت دوقة كنت باسم كاثرين ورسلي وانضمت إلى العائلة المالكة عندما تزوجت الأمير إدوارد دوق كنت في عام 1961 بعد أن التقته قبلها بخمس سنوات عندما كان في ثكنة عسكرية في شمال إنجلترا.

وقال قصر بكنغهام إنها توفيت بسلام مساء الخميس في مقر إقامتها بقصر كينزنجتون وهي محاطة بعائلتها.

وأضاف القصر في بيان “ينضم الملك والملكة وجميع أفراد العائلة المالكة إلى دوق كنت وأبنائه وأحفاده في الحداد على فقيدتهم ويتذكرون باعتزاز تفاني الدوقة طيلة حياتها لجميع المنظمات التي ارتبطت بها وشغفها بالموسيقى وتعاطفها مع الشبان”.

وستخلد الدوقة في الأذهان بفضل ارتباطها الوثيق ببطولة ويمبلدون إذ ساهمت منذ عام 1969 في توزيع الجوائز.

واشتهرت بمواساتها للاعبة التنس الراحلة يانا نوفوتنا عندما أجهشت بالبكاء بعد خسارتها نهائي الفردي في 1993 إذ جذبتها نحوها ووضعت رأسها على كتفها بينما كانت تبكي.

وقالت لها الدوقة “أعلم أنك ستفوزين باللقب يوما ما، لا تقلقي”، وأثبتت الدوقة أنها على حق عندما فازت نوفوتنا باللقب بعد خمس سنوات.

ورغم ذلك، توترت علاقتها بالبطولة في 1999 بعد رفض السماح لها باصطحاب نجل أحد أصدقائها البالغ من العمر 12 عاما إلى المقصورة الملكية بعد مقتل والده.

كما تصدرت الدوقة أيضا عناوين الصحف عندما اعتنقت الكاثوليكية الرومانية في 1994 لتصبح أول فرد في العائلة المالكة البريطانية يفعل ذلك منذ الملك تشارلز الثاني الذي اعتنقها على فراش الموت في 1685.

وبذلك خالفت قانونا صدر في أوائل القرن الثامن عشر يحظر على أفراد العائلة المالكة اعتناق الكاثوليكية.

كانت الدوقة، التي أنجبت ثلاثة أبناء وكان لديها 10 أحفاد، شغوفة بالموسيقى أيضا. وقامت بتدريسها لعدة سنوات بمدرسة في هال شمال شرق إنجلترا بالإضافة إلى دعمها للجمعيات الخيرية الموسيقية.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر “لقد أضفت التعاطف والنبل واللمسة الإنسانية على كل ما فعلته. سيتذكر الكثيرون تلك اللحظة في نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات عندما ساندت وصيفة بطلة البطولة يانا نوفوتنا بطريقة مؤثرة”.