“قصر عائم”.. مشاهد خيالية من داخل يخت يُتوقّع أنه للرئيس بوتن (صوَر)

كشفت صحيفة ديلي ميل ان يختًا فارها بقيمة ٧٠٠ مليون دولار يشتبه بانه يعود الى الرئيس الروسي فلاديمر بوتن. ويحمل هذا اليخت اسم “شهرزاد”.

ونشرت الصحيفة صورًا لتصميم اليخت الفاخرة. وقالت ان المركب الفخم بطول ٤٦٠ قدما، يخضع حاليا لورشة تصليحات في مرفأ “مارينا دي كارّارا” الايطالي في توسكاني.

الصور المدهشة تظهر الثروة الكبيرة خلف السلع والاثاث الموجودة في اليخت لتؤمن رخاء الرئيس الروسي.

وتظهر الصور أيضا أغراضا من بينها اشياء ذهبية في الحمام، ثريات فخمة، غرفة جلوس مجهزة بشكل كامل مع بيانو، واحة رقص.

كذلك، تظهر اللمسات الخاصة لبوتين بشكل جلي، حيث يحتوي اليخت على نادٍ للجودو، بالاضافة الى صور مؤطرة للأحزمة السوداء.

بالاضافة الى ذلك، يحوي اليخت حوضًا للاسماك بطول ٥ أمتار، وتلفازًا ضخما يمتد على طول ٥ امتار.

وتقول الصحيفة: ” حتى يشعر الرئيس بالأمان وهو على ظهر اليخت، المركب مجهز بمواقف لمروحيات عسكرية، ونظام رقابي قادر على اسقاط طائرات الدرونز”.

في السياق، قال احد العمال الذين ساعدوا في بناء “القصر العائم” لصحيفة سان ان كل شي هو من رخام او ذهب. هناك اعداد كبيرة من أحواض السباحة، “ساونا”، صالات سينما، نواد رياضية. انه أشبه بمدينة صغيرة.

واضاف: “حتى ان هناك مستشفى في داخل اليخت. من الصعب ان تبتلع فكرة ان اليخت الأروع في العالم يملكه رجل يقصد قصف مدنيين في اوكرانيا. وهذا مستوى خيالي من الثراء، في حين لا يتعدّى معدل الرواتب في روسيا الـ ٧ آلاف دولار في السنة، كما ان هناك اشخاصا يعانون لتأمين الطعام”.

وقد صل اليخت الى المرفأ في نهاية الصيف الماضي تحت اشراف الكابتن البريطاني “غي بينيت – بيرس”. وانتشرت معلومات، أمس الاربعاء، أن الفريق الروسي الكامل الذي كان يعمل في اليخت قد اختفى واستُبدل بفريق بريطاني.

أمّا فريق البحر الايطالي الذي يملك الساحة حيث اليخت مركون، فقد نكر أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هو مالك اليخت.













