الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصف إسرائيلي جديد يستهدف محيط دمشق

منذ 31 دقيقة
قصف إسرائيلي على دمشق (أرشيفية)

قصف إسرائيلي على دمشق (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

ذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم الخميس، أن إسرائيل قصفت محيط العاصمة دمشق، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وما زالت التحقيقات جارية للتأكد من طبيعتها.

يأتي القصف الإسرائيلي بعد يوم من سقوط طائرة مسيرة مفخخة في هضبة الجولان المحتلة انطلقت من سوريا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ بداية الحرب سقطت طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان، مضيفة أن المسيّرة خلفت أضرارا بأحد المباني، دون وقوع إصابات.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 21 ألف شهيد بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف جريح -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني
السوداني لنظيره الإسباني: ماضون باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعداتها "الأساسية"
من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لقبرص في 20 ديسمبر لبحث الممر البحري للمساعدات المتجهة لغزة
موافقة إسرائيلية "مبدئية" لإدخال مساعدات إلى غزة عن طريق قبرص

الأكثر قراءة

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
تلفريك جونية
بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!