استشهد العشرات وأصيب آخرون جراء غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة “إن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة.”

وأشارت إلى أن أكثر من نصف القتلى والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

كما استهدف قصف إسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس في وسط مدينة غزة.

في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن الحرب قد تستغرق شهرا أو شهرين أو 3 لكن في نهايتها لن يكون هناك حماس.

وأضاف: “قبل أن تلتقي حماس بقوات المشاة والمدرعات الإسرائيلية فإنها تستقبل حاليا قنابل سلاح الجو”.