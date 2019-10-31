قصف إسرائيلي لموقعين بغزة وسقوط صاروخ بمستوطنة

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد وقت قصير من سقوط صاروخ بمستوطنة قريبة من القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن “دبابة وطائرة هاجمتا موقعين عسكريين لحركة حماس في شمال قطاع غزة”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي تسبب باشتعال النيران داخل أحد مواقع المقاومة شرق مخيم “ملكة”، أحد مخيمات مسيرات العودة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة، تجاه المستوطنات القريبة من القطاع”.

وأوضح المتحدث في بيان أن “الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في كيبوتس (عولاميم) بمنطقة غلاف غزة، دون وقوع إصابات”.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن “إطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة، ناتج عن رصد إطلاق قذيفة صاروخ باتجاه المستوطنات”، مؤكدة أنه “تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو الهدف من القبة الحديدية قبل أن يفجر في الهواء”.

وكان جيش الاحتلال أعلن الثلاثاء الماضي، اعتراض مقاتلاته الحربية من نوع “أف16” لطائرة دون طيار أطلقت من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان اطلعت عليه “عربي21”: “رصدنا قبل قليل إطلاق طائرة دون طيار من قطاع غزة على ارتفاع 12000 قدم، وقامت مقاتلات حربية باعتراضها”، متهما حركة “حماس” بالمسؤولية عن إطلاق الطائرة.

ولم تعلق حركة حماس أو ذراعها المسلح “كتائب القسام” على ما جاء في بيان جيش الاحتلال.