قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب عن الخدمة للمرة الرابعة خلال أسبوعين

شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت مطار حلب الدولي (الأربعاء 25-10-2023)، ما أدى لتضرر مهابط المطار، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، وبذلك سيبقى المطار خارج الخدمة، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مصدر عسكري سوري للتلفزيون “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي”، مضيفا أن الهجوم ألحق أضرارا مادية بمهبط المطار.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق ردا على سؤال ما إذا كان استهدف المطار.

يذكر أن إسرائيل كانت قد قصفت المطار قبل 3 أيام وأخرجته عن الخدمة. وتعد هذه المرة الرابعة التي يقصف خلالها المطار خلال أقل من أسبوعين.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 42 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 31 منها جوية و11 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 83 من العسكريين بالإضافة لإصابة 103 آخرين منهم بجراح متفاوتة