قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في دمشق

هزت أرجاء العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر من الخميس (30-3-2023) أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن غارة إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت الغارة الإسرائيلية مواقع عسكرية في العاصمة دمشق بالقرب من جبل قاسيون.

كما أشار المرصد إلى تصاعد أعمدة الدخان في حي الميدان وسط هرع سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

الغارات على دمشق تأتي بعد أسبوع تقريباً على قصف إسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.

وعلى مر السنوات الماضية، استهدفت الضربات الإسرائيلية الداخل السوري بضربات طالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.