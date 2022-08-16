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قصف تركي على نقاط عسكرية في سوريا يوقع 3 قتلى

منذ ساعة واحدة
طائرة حربية تركية

طائرة حربية تركية

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أفادت وسائل إعلام رسمية سورية الثلاثاء 16 آب بأن ثلاثة عسكريين قُتلوا وستة آخرين جُرحوا، في هجوم جوي تركي استهدف نقاطًا عسكرية بريف حلب.

ونقلت التقارير عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة السورية ردّت على الهجوم، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية، دون إعطاء تفاصيل.

وقالت التلفزيون السوري: “قام الطيران الحربي التركي بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين”.

ولم يرد تعليق من الجانب التركي حتى الآن.

يُذكر أنّ تركيا شنّت عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ 2016، لتفرض سيطرتها على مئات الكيلومترات وتصل قواتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، مستهدفةً في المقام الأول فصيل (وحدات حماية الشعب) الكردي والذي تصنّفه منظمة إرهابية.

كذلك، تساند أنقرة بعض الفصائل المعارضة في الحرب السورية. وتتهم دمشق تركيا بدعم جماعات إرهابية داخل سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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