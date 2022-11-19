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قصف تركي يستهدف مواقع كردية في ريف عين العرب شمال سوريا

منذ 43 دقيقة
طائرة حربية تركية - أرشيفية

طائرة حربية تركية - أرشيفية

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قصفت طائرات حربية تركية مواقع في ريف عين العرب كوباني، (السبت 19-11-2022) حيث دوت انفجارات، نتيجة غارات على مشتنور في ريف عين العرب، تزامنا مع غارات على منطقة عين دقنة ومرعناز ومنغ بريف حلب الشمالي، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، أن “كوباني، المدينة التي هزمت تنظيم داعش، تتعرض لقصف” من جانب الطائرات التركية.

وكانت وسائل إعلام كشفت أن الطيران التركي شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع قوات سوريا الديمقراطية، في محيط عين العرب وتل رفعت بريف الرقة، وعين دقنة بريف حلب.

وتأتي الغارات بعد أيام من اتهام أنقرة حزب العمال الكردستاني، بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول، بناء على ما اعتبرته “أوامر صدرت من كوباني”.

يشار إلى أنه في 4 تشرين الأول، شنت طائرة حربية تركية غارات من داخل الأجواء التركية، على قرى قرب خطوط التماس بين مناطق “نبع السلام” و”قسد” في ريف تل أبيض شمالي الرقة، حيث قصفت طائرة حربية تركية قرى البغديك اغبيش كولتب.

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