قصف روسي عنيف لمدينة سلوفيانسك الأوكرانية

في آخر التطورات الميدانية للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أفاد عمدة سلوفيانسك الأوكرانية، القلاثاء، بتعرض المدينة لقصف روسي هائل.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير معسكر لمقاتلين أجانب ومحطة رادار لمنظومة صواريخ S-300 تابعة للجيش الأوكراني في ميكولايف.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إن القوات الجوية الروسية دمرت 4 مستودعات ذخيرة ومخازن للصواريخ ومواقع قيادة تابعة للجيش الأوكراني في 18 منطقة، وذلك بضربات صاروخية عالية الدقة. وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات بدون طيار، واعترضت 3 صواريخ باليستية في خيرسون وخاركيف.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجيو شويغو، إن زيادة إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة تطيل أمد الصراع. وأضاف أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق الأهداف التي حددها بوتين. وأضاف أن الأسلحة التي أرسلها الغرب لأوكرانيا يتم بيعها في السوق السوداء.

وستكلف إعادة إعمار أوكرانيا حوالي 750 مليار دولار، حسب تقدير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي طالب – خلال مؤتمر لوغانو في سويسرا – بتقديم مساعدة دولية لبلاده لإعادة إعمارها.

وقبلها، أفاد رئيس مقاطعة كورسك الروسية بتعرض نقاط حدودية في منطقة غلوشكوفسكي للمقاطعة لقصف جديد من جانب أوكرانيا.

وكتب في صفحته على “تليغرام”: “بدأ صباح اليوم من جديد قصف مدفعي على مستوطنات حدودية في منطقة غلوشكوفسكي. تم تسجيل القصف في قرية ماركوفو، كما انفجرت قذائف من جديد في قرية تيوتكينو. لا يزال القصف مستمرا. سأقدم تفاصيل أخرى لاحقا”.