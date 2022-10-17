قصف روسي يفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية

قالت شركة الطاقة النووية الحكومية إنرجواتوم إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية (الاثنين 17-10-2022) بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

وأضافت في بيان “الإرهابيون الروس قصفوا مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية… مما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال… بقدرة 750 كيلو فولت في الساعة 03:59”.

واحتلت القوات الروسية المنشأة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة في أوروبا، خلال فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا قبل ثمانية أشهر تقريبا، لكن طاقما أوكرانيا يتولى إدارتها.

في سياق متصل، تعرضت منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة الأوكرانية كييف لانفجارات صباح الاثنين للمرة الثانية في أسبوع، خلال ساعات الصباح المزدحمة بالمدينة، حيث قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن العديد من المباني السكنية لحقت بها أضرار.

ووقعت عدة انفجارات في المنطقة بعد الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) عندما كان السكان في طريقهم للعمل أو الدراسة بعد أكثر بقليل من ساعة من الموجة الأولى من الانفجارات التي ضربت بعض المباني السكنية.