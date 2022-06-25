قصف روسي يلحق أضرارا بمنشأة نووية في خاركيف بأوكرانيا

قالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا إن قصفا روسيا ألحق أضرارا بمنشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد اليوم السبت.

وأضافت الهيئة في منشور على الإنترنت إن القصف أصاب بعض مباني المنشأة والبنية التحتية بالضرر لكنه لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود النووي، مضيفة أن مستويات الإشعاع هناك ضمن حدودها الطبيعية.

لكنها تابعت أن “احتمالية حدوث أضرار جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمان النووي والإشعاعي لا تزال مرتفعة بسبب قصف القوات الروسية”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير الهيئة بشأن الحادث.

الانسحاب من سيفيرودونيتسك

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن القوات الأوكرانية أكملت انسحابها من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا.

وقال الجيش في إفادة بأحدث التطورات الميدانية “بعد انسحاب وحداتنا العسكرية، يعمل العدو على تعزيز مواقعه في سيفيرودونيتسك”.

انتقلت المعارك العسكرية في روسيا الى الشرق منذ أسابيع، بعدما انسحبت القوات الروسية من محيط العاصمة كييف لتحكم سيطرتها على إقليم دونباس حيث يتمركز الانفصاليون الموالون لروسيا.

وكان لمنطقة سيفيرودونيتسك النصيب الأكبر من العمليات الميدانية، وبعد أسابيع من القتال والقصف، سقطت المدينة في أيدي القوات الروسية.