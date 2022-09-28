قصف صاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد خلال تصويت في البرلمان

قال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد (الأربعاء 28-9-2022) خلال تصويت مجلس النواب لرفض استقالة رئيسه محمد الحلبوسي.

وأصيب سبعة من عناصر الأمن في الهجوم الذي وقع وسط إغلاق جزئي في العاصمة في أثناء اجتماع البرلمان. وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء الواقعة في قلب العاصمة وفرضت حظرا للتجول على الحافلات والدراجات النارية والشاحنات.

وبالرغم من القيود المشددة، تجمع العشرات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في ساحة التحرير خارج المنطقة الخضراء للاحتجاج على جلسة البرلمان.

وقال مصور لرويترز إن نحو عشرة شوهدوا يرشقون قوات الأمن بالحجارة.

وكان الصدر أكبر الفائزين في انتخابات أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، لكنه أمر أنصاره من أعضاء البرلمان بالانسحاب إثر فشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية بعد شهور من الجمود السياسي. ودعا الصدريون إلى انتخابات جديدة.

وانفصل الحلبوسي، الذي كان يدعم في الأصل جهود الصدر، عنه بحجة أن الجهود يجب أن تستمر في تشكيل حكومة مع الفصائل الأخرى.

وندد زعيم فصيل موال للصدر بالهجوم الصاروخي الذي وقع اليوم الأربعاء. وقال أبو مصطفى الحميداوي المسؤول العام لسرايا السلام “ندين ونشجب قصف المنطقة الخضراء اليوم ونؤكد الحق الدستوري في التظاهر”.