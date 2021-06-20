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قصف صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 3:56 مساءً
آثار من الهجوم على قاعدة عين الأسد

آثار من الهجوم على قاعدة عين الأسد - أرشيفية

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قال مصدر عسكري عراقي، لـ ”إرم نيوز“ إن ”قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية، تعرضت إلى قصف بصاروخ من نوع كاتيوشا اليوم الأحد”.

وأضاف المصدر ”لم يسفر القصف عن أي خسائر بشرية أو مادية“.

وبين المصدر أن ”القوات العراقية بالتعاون مع الطيران الأمريكي تمكنت من كشف منطقة انطلاق الصاروخ“.

وتابع أن ”القوات العراقية والقوات الأمريكية أحبطتا إطلاق صاروخين آخرين كانا معدين للإطلاق بعد الصاروخ الأول الذي تم إطلاقه“.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، إلى هجمات.

كما تتعرض القواعد العسكرية إلى هجمات أيضا، والتي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

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