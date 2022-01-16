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قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية شمالي العراق

16 - يناير - 2022
الجيش التركي- أرشيفية

الجيش التركي- أرشيفية

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أفاد مصدر أمني بتعرض قاعدة تابعة للجش التركي شمالي الموصل لقصف صاروخي يوم السبت بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل.

وأوضح المصدر أن قاعدة زليكان العسكرية التركية في نينوى تم استهدافها بأربعة صواريخ من المكان ذاته الذي انطلقت منه أربعة صورايخ صباح السبت.

وأشار المصدر إلى أن القوات التركية ردت بهجوم مماثل على جهة إطلاق الصواريخ، وأن مكان انطلاق الصواريخ قرية بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم.

وأوضح أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية في القاعدة.

وكان وسائل إعلامية في العراق قد أفادت صباح السبت بتعرض قاعدة عسكرية تركية لهجوم صاروخي شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا أن صاروخين سقطا في محيط قاعدة “زليكان” التركية في محافظة نينوى شمالي العراق، وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.

وتتعرض قاعدة “زليكان” بشكل مستمر لقصف صاروخي من “أطراف مجهولة”.

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