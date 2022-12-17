قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

تعرضت قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا، وفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك”.

وقالت الوكالة في دير الزور شرقي سوريا إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرق دير الزور تعرضت مساء اليوم لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصادر محلية أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.

وكانت أصوات انفجارات مشابهة قبل أيام دوت في الحقل نتجت عن تدريبات عسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر بالذخيرة الحية، وجاءت التدريبات بعد إعلان القوات الأمريكية مواصلة محاربة فلول تنظيم “داعش” في المنطقة بعد أن أعلنت في وقت سابق عن توقف العمل العسكري في المنطقة.

ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي (اللاشرعي)، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).

وينطوي حقل (العمر النفطي) كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.