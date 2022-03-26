قصف روسي يفجّر مستودعا للنفط في "لفيف" الأوكرانية

في آخر مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، أفادت القوات الأوكرانية، مساء السبت، بأن القوات الروسية انسحبت من تروستيانيتس مخلفة ذخائر ومعدات، فيما أفاد حاكم لفيف بأن صواريخا روسية أطلقت من القرم استهدفت مستودع نفط ومنشأة عسكرية.

وفي وقت دخلت الحرب شهرها الثاني، تستمر موسكو في استهداف البنية العسكرية لكييف وسط مقاومة أوكرانية، في حين يزيد الغرب من الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجباره على التراجع.

وفي الإطار، أفاد إعلام أوكراني، مساء السبت، بانفجار مستودع نفط في مدينة لفيف الأوكرانية جراء قصف صاروخي روسي، والذي أدى الى سقوط 5 جرحى، بحسب ما أشارت التقارير.

كذلك، أعلنت السلطات في كييف، أن القوات الروسية دخلت مدينة سلافيوتيتش القريبة من تشيرنوبل، فيما جددت السلطات حظر التجول في كييف من مساء السبت حتى صباح الاثنين. أما سكان مدينة أوديسا، فقد عززوا إجراءاتهم الدفاعية في ظل توقعات بقصف روسي وشيك.

وفي حين ذكر حاكم ماريوبول، أن قتال شوارع يدور حالياً في وسط المدينة، كشف قائد القوات الأوكرانية في ماريوبول أن المدينة تحولت لأنقاض، وعدد القتلى وصل إلى 4000.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة في منطقة جيتومير بصواريخ “كاليبر”، كما أعلنت إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، و6 مسيرات، وتدمير 117 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.