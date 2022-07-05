قصف على مناطق سكنية.. مقتل شخصين في ضربات روسية على سلوفيانسك

أعلن مسؤولون أن القوات الروسية قصفت سوقًا ومنطقة سكنية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة سبعة.

وأفاد مراسل لرويترز في الموقع بتصاعد دخان أصفر من متجر لبيع مستلزمات السيارات في السوق، وابتلعت ألسنة اللهب صفوفًا من الأكشاك بينما حاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

ولم يتضح على الفور ما نوع الذخائر التي اُستخدمت في الهجوم على المدينة الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك أو عدد الأشخاص الذين كانوا في السوق عندما تعرضت للقصف.

وكتب حاكم منطقة دونيتسك “بافلو كيريلينكو”، في منشور على فيسبوك، عن حصيلة ضربات اليوم أن “الروس يستهدفون عمدا مرة أخرى المناطق التي يتجمع فيها المدنيون. هذا إرهاب مطلق”.

وقال رئيس بلدية المدينة في وقت سابق إن المدينة تعرضت لقصف مكثف.

الى ذلك، دعا المسؤولان السكان إلى إخلاء المدينة بعدما شنت روسيا عدة هجمات صاروخية عليها في الأيام الأخيرة.

وقال كيريلينكو “أهم شيء الآن هو إنقاذ الأرواح”.

وتنفي روسيا تعمّد مهاجمة المدنيين منذ غزو أوكرانيا في 24 شباط. وتقول أوكرانيا إن روسيا تستخدم صواريخ غير دقيقة تعود إلى الحقبة السوفيتية لضرب البنية التحتية العسكرية والحيوية، مما أودى بحياة العديد من المدنيين في هجمات شرسة.

ويصادف الثلاثاء 5 تموز الذكرى الثامنة لاستعادة أوكرانيا لسلوفيانسك من قوات الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد.