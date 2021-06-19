قصف غزة يثير الخلاف بين بينيت وشريكه في الحكومة لابيد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن القصف الإسرائيلي الأخير على مواقع في قطاع غزة أثار خلافا بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وشريكه في الائتلاف الحكومي يائير لابيد.

وذكرت القناة ”12“ الإسرائيلية، أن بينبت اتخذ مؤخرا، قرارا بقصف مواقع داخل قطاع غزة، قبل يومين، مع وزير الدفاع بيني غانتس، دون علم رئيس الوزراء البديل يائير لابيد، شريكه في الائتلاف الحكومي.

وأوضحت أن ”يائير لابيد رئيس الوزراء البديل، لم يكن يعلم بالهجوم على قطاع غزة، حيث نفذت الطائرات الحربية غارات مختلفة بسبب إطلاق البالونات الحارقة“، مضيفة أن ”لابيد علم عن الغارات الإسرائيلية على غزة من الأخبار، كأي شخص عادي، وأنه لم يكن يعلم بتفاصيل ما حدث، ولم يشارك بقرار الهجوم أيضا“.

وأوضحت القناة، أن هذا الأمر أدى إلى ”غضب يائير لابيد، حيث حذر شريكه نفتالي بينيت، من تكرار هذه الحادثة“.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية لأول مرة منذ تولي بينيت منصب رئيس الوزراء، غارات جوية الأسبوع الماضي، على مواقع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة؛ ردا على إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة.

ووفق الاتفاق الذي وقع بين الأحزاب الإسرائيلية، فإن بينيت سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلية لعامين، ثم يليه في رئاسة الحكومة يائير لابيد.