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قصف مدفعي إيراني على مواقع في إقليم كردستان العراق

منذ 44 دقيقة
قصف في كردستان العراق- أرشيفية

قصف في كردستان العراق- أرشيفية

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شن الحرس الثوري الإيراني هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين مناهضين لإيران في إقليم كردستان بشمال العراق، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري استهدف “مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران” في شمال العراق في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.

وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم عشرة ملايين.

وشن الحرس الثوري الإيراني في مارس (آذار)، هجوماً على ما وصفته وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنها «مراكز استراتيجية إسرائيلية» في أربيل، واصفاً ذلك بأنه رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين في سوريا.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن هجوم مارس لم يستهدف إلا مناطق سكنية مدنية، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.

    المصدر :
  • رويترز

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