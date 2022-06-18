السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث

منذ دقيقتين
الآلاف يحتجون في تونس رفضا للاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه سعيد

الآلاف يحتجون في تونس رفضا للاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه سعيد

A A A
طباعة المقال

قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع اليوم السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم، في أحدث تصعيد ضد سعيد.

يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن نسبة نجاح الإضراب في الأسبوع الأول كان 99%، و95% في الأسبوع الثاني.

وأضاف طلبُنا اللقاء مع رئيس الجمهورية لرفع مظلمة القضاة لم يستجب له، والمنظمات الحقوقية تواصل تضامنها مع القضاة، مشيرا إلى أن الهدف من قرارات سعيد هو السيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس قيس سعيد عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.

مظاهرات في الشارع

خرج آلاف المحتجين إلى الشارع اليوم السبت للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي، في حين

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

آثار القصف الروسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إعادة 5 مدنيين أوكرانيين في تبادل للأسرى مع روسيا
الرئيس الأمريكي جو بادين خلال قيادته لدراجته الهوائية
بالصورة.. بايدن يسقط من دراجته دون أن يصاب بأذى
علما الصين والولايات المتحدة
واشنطن تعتزم تخفيف الرسوم الجمركية على الصين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الذهب
توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
الطاقة الشمسية - تعبيرية
بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
محمد الأحمد ودانييلا رحمة
محمد الأحمد ينفصل عن خطيبته.. ما علاقة دانييلا رحمة؟