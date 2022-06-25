قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع رابع

الآلاف يحتجون في تونس رفضا للاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه سعيد

قالت نقابات القضاة في تونس في بيان مشترك اليوم السبت إن القضاة قرروا تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم.

وجاء بالبيان أن الأسبوع الرابع للإضراب سيبدأ يوم 27 يونيو حزيران.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس قيس سعيد عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.

وأقال سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

مظاهرات في الشارع

وتشهد العديد من المحافظات التونسية مظاهرات، رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي، في حين

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.