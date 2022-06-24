قضاة عينهم ترامب لعبوا الدور الحاسم في إلغاء حق الإجهاض

بعد 17 شهرا من تركه المنصب، حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدا انتخابيا عندما ألغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا والتي كان وراء تعزيزها الحكم الصادر في عام 1973 في قضية (رو ضد ويد) الذي أباح الإجهاض في الولايات المتحدة.

ويمثل حكم المحكمة العليا الذي صدر الجمعة نصرا عملت من أجله طويلا حركة محافظة جيدة التنظيم وفيرة التمويل لدفع المحاكم الأمريكية في اتجاه اليمين بمساعدة نشطاء قانونيين ومناورات سياسية بارعة من جانب ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ.

وخلال رئاسته عين ترامب ثلاثة قضاة هم القاضي نيل جورساتش في عام 2017 والقاضي بريت كافانو في عام 2018 والقاضية إيمي كوني باريت في عام 2020. وكان من شأن ذلك أن المحكمة التي كانت تتكون من أربعة قضاة محافظين مقابل أربعة قضاة ليبراليين في بداية حكم ترامب صارت بها أغلبية راسخة من القضاة المحافظين عددها ستة قضاة مقابل ثلاثة قضاة ليبراليين عند نهاية رئاسته.

وكان القضاة الثلاثة الذين عينهم ترامب من بين الأغلبية التي أبطلت الحكم في قضية رو ضد ويد.

في الشهر السابق على انتخابه رئيسا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 وعد ترامب، وهو رجل الأعمال الجمهوري الذي اتجه إلى العمل بالسياسة، خلال مناظرة مع منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بتعيين قضاة يلغون الحكم في قضية رو ضد ويد.

وقال ترامب في ذلك الوقت “حسنا، إذا عينا اثنين أو ربما ثلاثة قضاة آخرين، فإن ذلك (إلغاء حكم رو)… سيحدث تلقائيا في رأيي لأنني أضع قضاة مؤيدين للحياة في المحكمة”.

ولاقت النغمة التي تحدث بها ترامب هوى في نفوس الناخبين المسيحيين المحافظين الذين صاروا كتلة انتخابية رئيسية خلال رئاسته.

وقال ترامب في بيان أصدره اليوم الجمعة “القرار (الحكم) الذي صدر اليوم الجمعة، وهو أكبر نصر للحياة خلال جيل، بالإضافة إلى قرارات أخرى أُعلنت في الآونة الأخيرة لم تكن لتصدر إلا لأنني فعلت كل شيء كما وعدت به، بما في ذلك تعيين ثلاثة قضاة أجلاء وهم دستوريون أقوياء والحصول على التأييد لتعيينهم (في الكونجرس) في المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

وأضاف “لي عظيم الشرف أنني فعلت هذا”.

ويواصل ترامب، الذي خسر انتخابات عام 2020، الإشارة ضمنا وعلنا إلى فكرة أنه سيخوض انتخابات عام 2024.

واعترف الرئيس الديمقراطي جو بايدن اليوم الجمعة بدور ترامب الحاسم في إبطال حكم قضية رو.

وقال بايدن “ثلاثة قضاة عينهم رئيس واحد، هو دونالد ترامب، كانوا أساس القرار الذي صدر اليوم بقلب ميزان العدالة واجتثاث حق أساسي للنساء في هذه البلاد”.

كما صار ترامب في 2020 أول رئيس أمريكي يحضر المسيرة من أجل الحياة التي ينظمها سنويا في واشنطن مناهضو الإجهاض في وقت قريب من ذكرى الحكم في قضية رو ضد ويد.

وقال ترامب أمام المشاركين في المسيرة بينما كان يروج على وجه التحديد لتعييناته في المحكمة العليا “الأطفال الذين لم يولدوا لم يكن لهم في أي وقت سابق مدافع عنهم في البيت الأبيض”.

ولم يعلن ترامب ما إذا كان سيسعى للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024.