قضية تعذيب سجناء قاصرين تثير ضجة في إيطاليا.. والسلطات تتحرك

قال ممثلو الادعاء في ميلانو (الاثنين 22-4-2024) إن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على 13 من حراس سجن للاشتباه في قيامهم بتعذيب وإساءة معاملة سجناء قصر.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن بالإضافة إلى الحراس المعتقلين، ومنهم 12 يعملون في مركز احتجاز للأحداث تشيزار بيكاريا في ميلانو، تم إيقاف ثمانية ضباط آخرين عن العمل.

ويعمل في سجن الأحداث 50 حارسا، لكن ليس له مدير منذ 20 عاما. ولم يصدر تعليق بعد من السجن على الاعتقالات في حين أصدرت نقابة الحراس الرئيسية بيانا قالت فيه إن أنباء التحقيق صدمتها.

وقالت النقابة “نعلم أن حراس السجون في جميع أنحاء إيطاليا يعملون بمهنية وإنسانية… لكننا، كما هو الحال دائما، نثق في القضاء لتسليط الضوء على الأمر في أقرب وقت ممكن”.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق تأسس على تقارير لمحقق معني بحقوق السجناء استند إلى شهادات المحتجزين القصر الذكور والتنصت على المكالمات الهاتفية ولقطات الكاميرا من داخل السجن. وأضافوا أن الجرائم المذكورة ارتكبت منذ عام 2022 وحتى الآن.