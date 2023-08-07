الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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قضية جورج فلويد إلى الواجهة.. حكم جديد بالسجن على شرطيّ أميركيّ

منذ 14 ثانية
جورج فلويد

جورج فلويد

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن حُكمًا قضائيًا صدر اليوم الإثنين، بحبس الشرطي السابق في مدينة منيابوليس تو ثاو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، على خلفية اتهامه بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد عام 2020.

وظهر فلويد، وهو من أصحاب البشرة السوداء، جاثيًا على الأرض قبل مقتله بينما كان شرطي آخر يضع ركبته على رقبته خلال عملية اعتقال فاشلة.

وكان ثاو قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عامين وأربعة أشهر في وقت سابق بعد إدانته بانتهاك حقوق فلويد المدنية.

وثاو هو الشرطي الرابع والأخير الذي يُحكم عليه في جريمة القتل.

وأشعل مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ودول عدّة بسبب العنصرية والمعاملة الوحشية لأجهزة الشرطة.

ولم يرد محامو ثاو بعد على طلبات للتعليق اليوم الإثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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