عندما يتحول مقطع الأكشن لجريمة حقيقية.. هكذا قُتلت مصورة فيلم على يد ممثل شهير!

تحولت عملية تصوير شريط سينمائي من أفلام الغرب الأمريكي في ولاية نيومكسيكو إلى مأساة بعد مقتل مديرة التصوير بالرصاص وإصابة المخرج بجروح خطيرة.

ويبدو أن قضية كبيرة على الأبواب إذ تبين أن المسدس الذي استخدمه الممثل الأمريكي أليك بالدوين لم يكن محشوا برصاص خلبي، وانتهى الأمر بمقتل مديرة التصوير غالينا هاتشينز البالغة من العمر 42 عاما، وبإصابة المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هاتشينز توفيت في المستشفى وجرى تعليق التصوير، فيما لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات ضد بالدوين.

يشار إلى أن المصورة السينمائية غاليانا هاتشينز التي قتلت بطريق الخطأ بالرصاص الذي أطلقه الممثل أليك بالدوين، ولدت وترعرعت في الاتحاد السوفيتي.

ويفيد الموقع الشخصي لمديرة التصوير غاليانا هاتشينز بأن اصلها يعود إلى “أوكرانيا وأنها نشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية في الدائرة القطبية الشمالية، محاطة بالأيائل وبالغواصات النووية”.

وتذكر سيرتها الذاتية أنها تخرجت من قسم الصحافة الدولية في جامعة كييف، وتعاونت فيما بعد مع صانعي الأفلام الوثائقية البريطانيين كصحفية استقصائية.

وبحسب ويكيبيديا فإن أليك بالدوين (بالإنجليزية: Alec Baldwin)‏ ولد باسم (ألكساندر راي بالدوين الثالث في أميتيفيل، نيويورك، الولايات المتحدة، بتاريخ 3 أبريل 1958) (بالإنجليزية: Alexander Rae Baldwin III)‏ هو ممثل أمريكي حاصل على ثلاثة جوائز غولدن غلوب عن مسلسل 30 روك، ونقابة ممثلي الشاشة سبع مرات عن المسلسل نفسه، الذي فاز بجائزة إيمي مرتين عنه أيضاً، فيما ترشّح لجائزة الأوسكار مرة واحدة عن فيلم المبرد، له ثلاثة أخوة يعملون في مجال التمثيل أيضاً وهم دانيال، وستيفن، وويليام بالدوين. مثل في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية من أبرزها مسلسل ” 30 روك” وفيلم “صيد أكتوبر الأحمر”، كما استضيف في برنامج ساترداي نايت لايف 13 مرة.

بدأ بالدوين التمثيل في المسرح ثم انتقل إلى التلفزيون في عام 1980 ليمثل في مسلسل “الأطباء” (بالإنجليزية: The Doctors)‏. ظهر بعد ذلك في عدة أفلام منها “بيتلجوس” مع مايكل كيتون (1988)، و”ميامي بلوز” (1990)، و”أشباح ميسيسيبي” (1996)، كما قام بتأدية دور بالصوت في “الوهم الأخير” (2001). تتضمن أعماله السينمائية الكوميديا مثل “القط في القبعة” (2003)، والدراما مثل “المبرد” (2003)، الدور الذي رشحه لجائزة الأوسكار. في عام 1992 رشح بالدوين لجائزة توني لدوره في فيلم “عربة شارع اسمها الرغبة”. بالدوين هو أيضاً ناشط في حقوق البيئة والحيوان، وتزوج الممثلة كيم باسينجر بين عامي 1993 و2002. تتضمن أشهر أفلامه الأخرى: “صيد أكتوبر الأحمر” (1990)، و”غلنغيري غلن روس” (1992)، و”الانطلاق” (1994)، و”الحافة” (1997)، والطيار (2004)، والراعي الصالح والمغادرون (2006).