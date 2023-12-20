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قضية نيرة أشرف إلى الواجهة من جديد.. وتعويض بـ 10ملايين جنية

منذ 12 دقيقة
قاتل نيرة أشرف

قاتل نيرة أشرف

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أكد محامي أسرة نيرة أشرف في حديث خاص مع العربية أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة القاتل محمد عادل.

وبحسب محامي أسرة نيرة فإن هذه الدعوى سوف تنظرها المحكمة في جلسة 11 يناير 2024 المقبلة.

وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، أمس الثلاثاء 19\12\2023، جلسة 11 يناير 2024، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب فى جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف يونيو الماضي.

وجاء في التقرير الذي عرضته العربية أن محامي الراحلة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، قال: “طلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، تعويضا نهائيا، وإحنا كنا ادعينا بـ100 ألف، تعويض مؤقت أمام محكمة الجنايات، فمن حقنا قانونًا، أن نطالب بأي مبلغ أيا كان”.

وتابع: “بعد تنفيذ حكم الإعدام، اضطرينا إننا نختصم الورثة المقيمين في المحلة، وتم تحويلها لـ محكمة شرق طنطا، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى، يوم 11 يناير 2024”.

يذكر أنه وفي يونيو من العام الماضي استيقظ المصريون على فاجعة دامية حيث تداولوا فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته الطالبة أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد أرعبهم.

وتبين أن الطالبة رفضت مبادلة زميلها الحب والارتباط فانهال عليها ذبحا منهيا حياتها أمام الجميع.

    المصدر :
  • العربية

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