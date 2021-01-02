قطار كورونا يواصل تقدّمه مسجلاً مزيداً من الإصابات والوفيات

يواصل فيروس كورونا المستجد حصده مزيدا من الأرواح في اليوم الثاني من العام الجديد ، إذ توفي 1.835.399 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 84.382.650 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 59.642.271 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

22 إصابة جديدة بالصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البر الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 19 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن منشأ 14 من الحالات الجديدة في الخارج، وأضافت أن 7 من الحالات المحلية الثماني سُجلت في إقليم لياونينغ ورُصدت الثامنة في بكين.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 21 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من 19 في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87093 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

24 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

سجلت البرازيل 24605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و462 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى نحو 7.7 مليون إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 195411 حالة وفاة.

28427 إصابة جديدة بأستراليا

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفاً و427 شخصاً، والوفيات إلى 909 حالات، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 25 ألفاً و762 شخصاً من مرض “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 48 أسبوعاً.

61769 إصابة و917 وفاة بكوريا الجنوبية

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 61 ألفاً و769 إصابة بشكل إجمالي، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 917.

وتعافى 42 ألفاً و953 شخصاً من مرض “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعاً.