قطار ولاية ميزوري الأمريكية.. مصرع 3 وجرح العشرات بعد الاصطدام بشاحنة

قالت السلطات المحلية إن قطارا تابعا لشركة أمتراك يقل مئات الركاب خرج عن القضبان في شمال ولاية ميزوري الأمريكية الاثنين بعد أن اصطدم بشاحنة عند معبر، مما أسفر عن مقتل شخصين على متنه وشخص في الشاحنة وإصابة 50 على الأقل.

وقالت (أمتراك) إن القطار، الذي كان يقل حوالي 243 راكبا ونحو عشرة من أفراد الطاقم، اصطدم بالشاحنة عند معبر بالقرب من ميندون بولاية ميزوري الساعة 1:42 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1742 بتوقيت جرينتش) في أثناء توجهه شرقا من لوس أنجليس إلى شيكاجو. وأضافت أن ثماني عربات وقاطرتين خرجت عن المسار.

وأكد المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في ميزوري، جاستن دان، في مؤتمر صحفي مقتل الثلاثة. وقال إن الاصطدام وقع عند معبر غير خاضع للرقابة، بدون إشارات.

وقال “تم نقل جميع ركاب القطار الجرحى وغير المصابين من مكان الحادث”.

وقالت خدمة الإسعاف في مقاطعة تشاريتون إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا.

وتقع ميندون في منطقة ريفية على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرقي مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.

وقال المجلس الوطني الاتحادي لسلامة النقل إنه يجمع معلومات عن الحادث.

وأظهرت لقطات جوية جميع عربات الركاب الثمانية ما عدا واحدة وقد انقلبت بالكامل على جانبها الأيمن. واصطفت عشرات الشاحنات والسيارات في شارع قريب وشوهدت الطائرات الهليكوبتر تحلق فوق المنطقة بينما كان رجال الإنقاذ يعملون.