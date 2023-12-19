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قطاعا التكنولوجيا والسفر يرفعان الأسهم الأوروبية وسط تركيز على بيانات التضخم

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه، مع استعداد المستثمرين لقراءة التضخم في منطقة اليورو لتوقع الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه أمس الاثنين.

ويترقب المستثمرون الآن قراءة التضخم النهائية لشهر نوفمبر تشرين الثاني في منطقة اليورو المقرر صدورها خلال اليوم، بينما يراقبون بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن عزز ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى التيسير النقدي الرهانات مؤخرا على اقتراب خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى مكاسب قوية في الأسهم عالميا.

وارتفع سهم يو.بي.إس 1.6 بالمئة بعد استحواذ شركة سيفيان كابيتال للاستثمار على حصة 1.3 بالمئة في البنك.

وتقدم سهم كوفيسترو 2.4 بالمئة بعد تقرير عن استعداد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لزيادة عرضها لشراء شركة الكيماويات الألمانية.

وخسر سهم مجموعة الطاقة النرويجية إكوينور 1.6 بالمئة بعد أن خفض آر.بي.سي تصنيفه للسهم.

    المصدر :
  • رويترز

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