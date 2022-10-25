قطاع الأعمال الألماني يتجاوز التوقعات في أكتوبر

تراجعت معنويات قطاع الأعمال الألماني بشكل طفيف في أكتوبر تشرين الأول على الرغم من أنها لا تزال تتجاوز تقديرات المحللين، إذ كشف مسح اليوم الثلاثاء أن توقعات الشركات تحسنت على الرغم من انخفاض رضاها عن حجم أعمالها حاليا.

وقال معهد إيفو الاقتصادي ومقره ميونيخ إن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال بلغ 84.3 نقطة بعد قراءة معدلة مقارنة مع 84.4 نقطة في سبتمبر أيلول. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا هبوط قراءة أكتوبر تشرين الأول إلى 83.3.

وارتفع متوسط التوقعات بشكل طفيف إلى 75.6 نقطة من 75.3 في الشهر السابق، وهو أول ارتفاع له منذ مايو أيار.

وقال كليمنس فويست رئيس معهد إيفو “تحسنت توقعات الشركات، لكنها لا تزال قلقة بشأن الأشهر المقبلة. الاقتصاد الألماني يواجه شتاء صعبا”.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى هوة الركود العام المقبل بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار وشُح المعروض.

وقبيل صدور بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الثالث 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وتوقع معهد إيفو أن ينكمش الاقتصاد الألماني 0.6 بالمئة في الربع الرابع .