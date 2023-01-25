قطاع التكنولوجيا يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ أثرت النتائج الضعيفة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرامج على قطاع التكنولوجيا الأوسع، في حين نجحت مؤشرات على تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو في تغذية المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مسجلا تراجعا لليوم الثاني، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأكثر هبوطا.

ونزل سهم مايكروسوفت 1.6 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح وول ستريت بعد أن حذرت الشركة من أنها قد لا تحقق توقعات أرباح الخدمات السحابية في الربع الحالي.

ولم يعد الاقتصاديون في دويتشه بنك يتوقعون حدوث ركود في منطقة اليورو في عام 2023 وخفضوا أيضا توقعات التضخم.

وارتفع سهم راينميتال الألمانية صانعة دبابات ليوبارد 1.9 بالمئة ليسجل مستوى قياسيا بعد التقارير الإعلامية التي أفادت باستعداد برلين لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

وحظيت الأسهم البريطانية بدعم من قفزة لسهم شركة إيزي جت 10.6 بالمئة بعد توقع تجاوزها توقعات السوق الحالية لعام 2023 وتحقيق أرباح للعام بأكمله.

وهوت أسهم بي.إن.بي باريبا 1.4 بالمئة بعد أن فتشت السلطات الألمانية مكاتب البنك الفرنسي في فرانكفورت في إطار تحقيقات متعلقة بخطة احتيال ضريبي بمليارات اليورو، حسبما ذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية الألمانية.