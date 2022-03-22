قطاع الطيران الروسي يعاني.. عشرات الطائرات تمت مصادرتها بالخارج

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير المواصلات الروسي فيتالي سافيلييف قوله يوم الثلاثاء إن 78 طائرة روسية جرت مصادرتها بالخارج في الوقت الذي تعاني فيه روسيا من آثار عقوبات دولية بسبب ما تقوم به في أوكرانيا.

قطعت العقوبات إمدادات الطائرات وقطع الغيار والخدمات لروسيا، ولدى شركات الطيران الروسية 515 طائرة مستأجرة من الخارج.

وقال سافيلييف “فقدنا 78 طائرة”، وأضاف أن هذه الطائرات صودرت في الخارج ولن تعاد لروسيا.

وسنت روسيا قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بإدراج طائرات مستأجرة من شركات أجنبية في السجلات الروسية لكن شركات الطيران مترددة في استخدام هذا الحق خوفا من أن تهدد علاقاتها بشركاء دوليين.

وقال الوزير إن روسيا كان لديها 1367 طائرة عندما فُرضت العقوبات وإن نحو 800 منها مدرجة الآن في سجلات البلاد لكنه لم يوضح عدد الطائرات المستأجرة من شركات أجنبية التي تم إدراجها.