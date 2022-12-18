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قطر: الاتهامات الأوروبية لنا ستؤثر سلبًا على أمن الطاقة العالمي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2022 12:57 مساءً
قطر تعلق على الاتهامات الأوروبية

قطر تعلق على الاتهامات الأوروبية

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بعد أن هزت التحقيقات حول قضايا الفساد البرلمان الأوروبي، نددت الحكومة القطرية بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق التواصل بين ممثلي الدوحة والهيئة التشريعية الأوروبية.

فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي قطري في بيان، أن قرار فرض “مثل هذه القيود التمييزية” قبل انتهاء التحقيق “سيؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلًا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين”.

كما اعتبر الدبلوماسي أنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدًا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”. فيما شدد البيان على العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا.

هذا وتعد قطر من أهم مصادر إمداد القارة الأوروبية بالغاز، بخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن السلطات البلجيكية تحقق في مزاعم تلقي نواب أوروبيين رشاوى من قطر، وهو ما نفته الدوحة.

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