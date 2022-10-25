قطر.. الشرطة توقف احتجاجا فرديا لناشط بريطاني مؤيد لحقوق الميم

أوقفت الشرطة القطرية الثلاثاء احتجاجا فرديا نظمه الناشط البريطاني بيتر تاتشل‭‭ ‬‬المؤيد لحقوق مجتمع الميم، أمام المتحف الوطني للدولة الخليجية التي تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

ووقف تاتشل، الذي نظم احتجاجا مشابها قبل كأس العالم 2018 في روسيا، لأكثر من ساعة مرتديا قميصا يحمل عبارة معناها قطر مناوئة للمثليين ويرفع لافتة كتب عليها “قطر تعتقل مجتمع الميم وتجبرهم على التحول “عن ميولهم””.

ووصل ضابطا شرطة بالزي الرسمي وثلاثة مسؤولين بملابس مدنية إلى مكان الاحتجاج، وقاموا بطي لافتة تاتشل وتصوير جواز السفر ووثائق أخرى يحملها، بالإضافة إلى وثائق رجل يرافقه.

وغادرت الشرطة بعد مصافحة تاتشل، الذي ظل على الرصيف.

وأبدى بعض نجوم كرة القدم مخاوفهم بشأن المشجعين الذين سيسافرون إلى قطر لحضور الحدث، وخصوصا أفراد مجتمع الميم والسيدات، الذين تقول جماعات حقوقية إن القوانين القطرية تنطوي على تمييز ضدهم.

ويقول منظمو الحدث في قطر والذي سيبدأ في 20 نوفمبر\تشرين الثاني وسيكون أول بطولة لكأس العالم تقام في دولة بالشرق الأوسط، إن الجميع، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو خلفياتهم، محل ترحيب مع التحذير أيضا من إظهار المشاعر على الملأ.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن قوات الأمن القطرية اعتقلت قطريين من مجتمع الميم وأساءت معاملتهم في الشهر الماضي.

وقال مسؤول قطري في بيان إن مزاعم هيومن رايتس ووتش “تحوي معلومات خاطئة بشكل قاطع ولا لبس فيه”.

وتتوقع قطر حضور 1.2 مليون زائر خلال البطولة، ما يشكل تحديا لوجستيا وأمنيا غير مسبوق للبلد الخليجي.