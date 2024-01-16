الثلاثاء 4 رجب 1445 ﻫ - 16 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قطر: الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حماس ستدير غزة في المستقبل

منذ 33 ثانية
من غزة (أسوشييتد برس)

من غزة (أسوشييتد برس)

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء القطري في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الثلاثاء إن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد زمنيا لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي مستقبلا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة ستستمر في لعب دور سياسي في المستقبل.

وتابع إن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر دون جهود دبلوماسية.

وعبر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن اعتقاد قطر بأن نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى، مضيفا أن الوضع الإقليمي الحالي يقدم “وصفة للتصعيد في كل مكان”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
غزة تحت النار
رئيس وزراء قطر: الضربات الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين
تشييع جثامين الشهداء في غزة
غزة تحت النار
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 24285 فلسطينيا وإصابة 61154 منذ 7 أكتوبر
علي محمد الأمين زين الذي عينه المجلس العسكري الحاكم في النيجر
وسط الثلوج.. رئيس وزراء النيجر يصل إلى موسكو لإجراء محادثات

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
مزارع شبعا
اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا
عناصر من القوات المسلحة المصرية
اشتباكات مسلحة وإصابات.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وإسرائيل؟