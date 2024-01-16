قطر: الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حماس ستدير غزة في المستقبل

قال رئيس الوزراء القطري في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الثلاثاء إن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد زمنيا لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي مستقبلا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة ستستمر في لعب دور سياسي في المستقبل.

وتابع إن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر دون جهود دبلوماسية.

وعبر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن اعتقاد قطر بأن نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى، مضيفا أن الوضع الإقليمي الحالي يقدم “وصفة للتصعيد في كل مكان”.