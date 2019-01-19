قطر تتسول سياح الهند بعد غياب الزوار العرب

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بعد عزوف الزوار العرب عنها بسبب سياسة نظامها الداعمة للإرهاب، دشنت قطر مشاركتها الأولى في معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر في نسخته الـ 26، والذي انطلق الأربعاء الماضي في العاصمة الهندية نيو دلهي ويستمر حتى اليوم 19 يناير الجاري.

وفي هذا الصدد، سلط الجناح القطري بالمعرض الضوء على العروض والمزايا السياحية التي يوفرها قطاع الضيافة والسياحة لزوار قطر، وضم الوفد القطري ممثلين عن 8 فنادق وشركتين لإدارة الوجهة.

وقدمت الدوحة إغراءات عديدة لاجتذاب الهنود، لا سيما بعد أن أصبح بإمكانهم الدخول إلى قطر دون الحاجة إلى تأشيرة، حيث يسري الإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوما من تاريخ إصداره ويمنح حامله الحق في قضاء 30 يوما في قطر، سواء كان ذلك خلال زيارة واحدة أو خلال عدة زيارات.

كما توجد أيضا 176 رحلة جوية تقوم بتسييرها أسبوعيا الخطوط الجوية القطرية وكذلك شركات الطيران الهندية مثل “إنديجو للطيران” و”جت أيروايز” و”أير إنديا إكسبرس”، والتي توفر العديد من خيارات وخدمات الربط بين المدن الهندية والدوحة.

يذكر أن قطاع السياحة القطري يعاني كثيرا بفعل المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعم الإرهاب، حيث فقدت الدوحة 24% من السياح خلال 2018، وتراجع عدد الزوار الخليجيين، وتراجعت الحجوزات الفندقية بنسبة 60%.