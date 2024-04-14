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قطر تحث المجتمع الدولي على خفض التصعيد في المنطقة

منذ 39 ثانية
اعتراض صواريخ إيرانية

اعتراض صواريخ إيرانية

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أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف التصعيد وضبط النفس، بهدف تهدئة الوضع ومنع تفاقم الأزمة الإقليمية.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية القطرية نشرته في حسابها على منصة “إكس” إن “قطر تدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

كما حثت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي “على التحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة”.

وجددت الخارجية “التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وفجر اليوم الأحد شنت إيران هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ورغم حديث التلفزيون الإيراني الرسمي عن أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية “بنجاح”، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد، في تسجيل مصور أذاعته هيئة البث الإسرائيلية، أن بلاده “أوقفت” الهجوم الإيراني بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى لم يذكرها.

وتوالت ردود الفعل الغربية المنددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل بينما حذرت إيران من رد أشد إذا قررت تل أبيب التصعيد

    المصدر :
  • الجزيرة

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