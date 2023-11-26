قطر تحذر من الفشل بتأمين وقف دائم لإطلاق النار بغزة.. استقرار المنطقة في خطر!

حذر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن فشل تأمين وقف إطلاق نار ممتد في غزة يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية “خطتنا الوحيدة في الوقت الحالي هي وقف الحرب”.

وأكد أيضاً على أن هناك خيبة أمل كبيرة في المنطقة من رد فعل الغرب، مضيفاً “كنا نتوقع أن يعتبر الغرب قتل الفلسطينيين أمرا يستحق الإدانة”.

وأشار إلى أن هناك غضب عربي غير مسبوق مع رؤية صور الحرب وغياب التحرك الدولي، فالفلسطينيون بحاجة إلى أفق سياسي لإقامة دولة خاصة بهم.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن ضرورة إيجاد حل يضمن السلامة للفلسطينيين والإسرائيليين.

لافتاً إلى أن هدف إسرائيل المتمثل في استئصال حماس من غزة ليس واقعيا، فتدمير حماس من خلال استمرار الحرب سيؤدي لتأجيج خطاب التطرف.

مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية إسرائيل سلمت دولة قطر قائمة بـ90 امرأة وطفلا احتجزوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي).