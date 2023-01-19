الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
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قطر تخفض سعر خام الشاهين لأدنى مستوى في 21 شهرا

منذ 6 دقائق
قطر للبترول

قطر للبترول

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قالت مصادر تجارية، الخميس، إن قطر للطاقة حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين في مارس آذار عند علاوة 1.37 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021.

يأتي هذا انخفاضا من علاوة قدرها نحو 1.50 دولار للبرميل للشحنات تحميل فبراير شباط.

وتقرر سعر العقود محددة المدة بعد بيع شحنتين من خام الشاهين تحميل مارس آذار عبر مناقصتين أغلقتا هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إن المشتريين المحتملين للشحنتين، المقرر تحميلهما من الأول إلى الثاني من مارس آذار ومن 26 إلى 27 مارس آذار، هما توتال وفيتول.

ويأتي خفض أسعار خام الشاهين في أعقاب تراجع العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط هذا الشهر، مع هامش أضيق بين الخامات المرتبطة ببرنت ودبي وأسعار شحن أرخص تشجع المشترين الآسيويين على السعي لشراء شحنات وبيعها لسوق مختلفة لجني الربح من اختلاف السعر.

في الوقت نفسه، يفاقم التدفق المتزايد للخام الروسي إلى آسيا من المخاوف بشأن زيادة العرض ويضغط على أسعار النفط في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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