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قطر تدين خطط "إسرائيل" لتطوير الاستيطان

منذ 13 دقيقة
قطر

قطر

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أدانت وزارة الخارجية القطرية، خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، الخاصة بتطوير الاستيطان.

فقد نشرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على صفحتها الرسمية عبر “تويتر”، مساء أمس الجمعة، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تطوير الاستيطان.

كما استنكرت قطر استمرار السلطات الإسرائيلية في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، حيث اعتبرت هذا الأمر انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واصفة إياه بـ”الاعتداء السافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

الخارجية القطرية أعربت عن قلقها من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

كذلك أكدت الخارجية على موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

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