قطر تدين محاولة إسرائيل تصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، إن قطر تدين محاولة إسرائيل تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أنها “منظمة إرهابية”.

وافق البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي على اقتراح مبدئي بالموافقة على مشروع قانون يصنف الأونروا على هذا النحو.

وفي وقت سابق، أدانت قطر،بـ”أشد العبارات” اعتداء مستوطنين على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالقدس الشرقية، محذرة من مخطط إسرائيلي لـ”تصفية” الوكالة الأممية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، تعقيبا على مهاجمة مستوطنين إسرائيليين، مساء الثلاثاء، بوابة مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ومحاولة اقتحامه للمطالبة بإغلاقه وإغلاق جميع مقرات الوكالة في المدينة.

وقالت الخارجية القطرية إنها “تدين ذلك الاعتداء، وتعده تحديا سافرا للقانون الدولي وترهيبا مفضوحا تحت عباءة حرية التعبير”.

وحذرت من أن “الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا، بدءا بادعاءات عدم حياديتها، يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها، وحرمان ملايين الفلسطينيين من مساعدات الوكالة”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “الاصطفاف بحزم ضد هذا المخطط تجنبا لتداعياته الإنسانية الكارثية”، مؤكدة دعم قطر للوكالة الأممية.