قطر.. تراجع فائض الميزان التجاري 19.6% خلال مارس على أساس سنوي

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء القطري الأحد تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر مارس\آذار الماضي، والتي أظهرت تراجع فائض الميزان التجاري السلعي 19.6% في مارس آذار على أساس سنوي.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 30.9 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 15.5 بالمئة على أساس سنوي وبتراجع 0.6 بالمئة على أساس شهري.

وهبطت قيمة الواردات السلعية خلال مارس آذار إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري بانخفاض 4.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وارتفاع 18.1 بالمئة مقارنة بشهر فبراير شباط الماضي.

وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 21.3 مليار ريال في مارس آذار مسجلا بذلك انخفاضا 5.2 مليار ريال بواقع 19.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق وتراجعا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا بواقع 7.2 بالمئة مقابل فبراير شباط الماضي.