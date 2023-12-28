قطر تزود "شل" بالنفط الخام في صفقة مدتها خمس سنوات

وافقت قطر على تزويد شركة شل في سنغافورة بما يصل إلى 18 مليون برميل من النفط سنويا لمدة خمس سنوات فيما قالت شركة الطاقة في الدولة الخليجية إنها أول صفقة تبرمها لمبيعات الخام مدتها خمس سنوات.

وقالت شركة قطر للطاقة إنها اتفقت مع شركة شل الدولية للتجارة الشرقية على توريد ما يصل إلى 18 مليون برميل سنويا من نفط قطر البري ونفط قطر البحري لشركة شل اعتبارا من يناير كانون الثاني 2024.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي في بيان “نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام. هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل”.