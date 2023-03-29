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قطر تستحوذ على حصتين في رخصتي استكشاف قبالة سواحل كندا

منذ ساعة واحدة
شركة قطر للطاقة

شركة قطر للطاقة

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قالت شركة قطر للطاقة، الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا للحصول على حصتين في رخصتين تابعتين لإكسون موبيل للاستكشاف البحري قبالة الساحل الكندي، وذلك في إطار بناء الشركة القطرية المملوكة للدولة محفظتها العالمية.

ودخلت الشركة القطرية مجال الاستكشاف البحري في كندا للمرة الأولى في 2021 بحصة 40 بالمئة في رخصة الاستكشاف (إي.إل 1165إيه) التابعة لإكسون موبيل قبالة ساحل إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور.

ويمنح الاتفاق الأحدث الذي أعلنت عنه الشركة اليوم الأربعاء قطر للطاقة حصة تبلغ 28 بالمئة في الرخصة (إي.إل 1167) بينما تمتلك إكسون موبيل كندا حصة 50 بالمئة وسينوفاس للطاقة 22 بالمئة، وكذلك ستحصل على حصة تبلغ 40 بالمئة في الرخصة (إي.إل 1162) مع احتفاظ إكسون موبيل كندا بحصة 60 بالمئة المتبقية.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في بيان إن “التوقيع على هذه الاتفاقية مع الشريكة الاستراتيجية إكسون موبيل يعزز من التواجد في مناطق الاستكشاف الأطلسية الكندية والتي هي جزء من جهود نمو قطر للطاقة الدولي”.

وتوسعت الشركة على المستوى العالمي في السنوات القليلة الماضية وحصلت على حصص في مشروعات للنفط والغاز حول العالم بتوقيع اتفاقيات مع شركات كبرى للطاقة.

وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وتسعى لتعزيز إنتاجها من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من خلال مشروع توسعة حقل الشمال الذي ينقسم لمرحلتين.

ووقعت قطر للطاقة العام الماضي خمس اتفاقات لمشروع حقل الشمال مع شركات عالمية كبرى وهي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز وكونوكو فيليبس وإيني وشل.

وفي الشرق الأوسط، انضمت قطر للطاقة إلى توتال إنرجيز وإيني في تحالف لاستكشاف النفط والغاز بمنطقتين بحريتين قبالة سواحل لبنان. وتجري محادثات للاستحواذ على حصة في مشروعات توتال إنرجيز للنفط والغاز في العراق.

    المصدر :
  • رويترز

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