قطر تستنكر تصريحات منسوبة لنتنياهو: يُعرقل الوساطة لأسباب ضيّقة

استنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بشدّة، التصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوساطة القطرية.

وقال الأنصاري إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة.

وأضاف: إذا تبين أن التصريحات صحيحة فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيّقة.

وتابع الأنصاري قائلًا إنّه “بدل الانشغال بعلاقتنا الاستراتيجية مع واشنطن، نأمل أن ينشغل نتنياهو بتذليل عقبات اتفاق إطلاق الرهائن”.

وكان نتنياهو اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.

ونقلت القناة الـ12 -عن تسجيل مسرّب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة- أنّ قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر.