الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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قطر تشدد على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة إلى غزة

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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أكد رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين العالقين تحت القصف في قطاع غزة.

وشدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية النمساوي ألكسندر تشالنبيرغ، على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وكان رئيس الوزراء القطري أكد في وقت سابق أن الأولوية في الوقت الحالي هي “وقف الحرب بغزة لضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للعالقين”.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “نعزز جهودنا مع الشركاء لفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات لقطاع غزة”، لافتا إلى أن قتل المدنيين الأبرياء وممارسة سياسة العقاب الجماعي لغزة أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

مساعدات قطرية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش المصرية، وعلى متنهما مساعدات لقطاع غزة.

وتتكون شحنة المساعدات القطرية من 87 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وغارات إسرائيلية مكثفة لليوم الـ16، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

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