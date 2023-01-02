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قطر تلزم جميع الوافدين من الصين بتقديم اختبار سلبي لكورونا

منذ 37 دقيقة
قطر

قطر

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ستطلب قطر من جميع المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من غد الثلاثاء تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون 48 ساعة من المغادرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الاثنين.

وأضافت الوكالة أن شرط الاختبار مفروض على جميع المسافرين بغض النظر عن موقفهم من التطعيم.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة العامة القول “تحديث السياسة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا يعد بمثابة إجراء مؤقت تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين إلى قطر، والمجتمع من الفيروس، وخاصة أن الصين تشهد حاليا انتشارا واسع النطاق لفيروس كوفيد-19 بين سكانها”.

    المصدر :
  • رويترز

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